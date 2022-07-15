六福村5動物南下移居壽山動物園 10月亮相

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工作人員安排孟加拉虎等動物上車，6月10日凌晨南下高雄，從六福村運送動物到壽山動物園。（壽山動物園提供）中央社記者曾以寧傳真 111年7月15日

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（中央社記者曾以寧高雄15日電）6月10日凌晨母非洲獅、野牛和3隻孟加拉虎從六福村來到壽山動物園，1個多月來適應良好且正常進食，母獅「小乖」率先走出戶外感受高雄陽光，待壽山10月開園將正式亮相。

壽山動物園今天新聞稿指出，壽山動物園為台灣動物園暨水族館協會（TAZA）的團體會員成員之一，透過友園間的資訊互動與互訪溝通，促成與六福村主題樂園進行物種交流機會，讓民眾在10月開園將可以看到新動物朋友。

6月10日凌晨，母非洲獅「小乖」、野牛「娜娜」和孟加拉虎「胖虎」、「白點」、「小紅」南下高雄。這也是六福村近年來單趟運送動物數量最多的任務，因此，雙方從交流物種及數量選擇、場地確認與佈建、運輸時間及安排方式、人力配置等細節逐一討論，盼交流順利成功。

比起位在新竹的六福村，壽山動物園較為炎熱，因此選在凌晨出發，讓動物有舒適的體感溫度，並在途中安排休息，減少動物因長途旅程不適。

動物們在天亮抵達壽山，稍作休息後從運輸籠來到新家，六福村也從舊家送來有著熟悉氣味的物品，讓保育員放入新房間，降低動物對環境的陌生感，動物們也幾乎都順利自行走入寢室。

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園方表示，新朋友到園至今已1個多月，適應良好且正常進食，最近母獅「小乖」也率先走出戶外感受高雄陽光。

此外，為了豐富動物生活環境及行為，園方近期為有狩獵天性、靈敏嗅覺與極佳追捕能力的非洲獅，用淘汰回收消防水帶編織成籃子、球體和巨大貓抓板；非洲獅「大姐」發現有貓薄荷的編織籃立刻叼去又聞又嗅又咬，「大哥」不時好奇地拍打水帶球，「二哥」則會在巨大貓抓板上「鬆一下」，展露貓科在大自然中生活的習性。（編輯：郭諭儒）1110715

為了豐富動物生活環境及行為，壽山動物園近期為非洲獅用淘汰回收消防水帶編織成籃子、球體和巨大貓抓板，非洲獅「大姐」發現有貓薄荷的編織籃，立刻叼去又聞又嗅又咬。（壽山動物園提供）中央社記者曾以寧傳真 111年7月15日