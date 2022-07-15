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搶疫後旅遊商機 夏季旅展新北推體驗式行程

2022/7/15 18:13
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（中央社記者黃旭昇新北15日電）新北觀旅局今天表示，隨COVID-19疫情趨緩及暑假旺季，旅遊業者迎接蓄勢待發的觀光需求，在2022台北國際夏季旅展，推出體驗式旅遊，主打旅宿、觀光工廠、行程優惠，

新北市府觀光旅遊局今天表示，因應近年興起體驗式旅遊風潮，為振興國旅及推薦新北市的山海面貌及觀光特色活動，整合10家業者參加今天揭幕的台北國際夏季旅展，開發出新的玩法，盼望提供遊客不一樣的新北旅遊體驗。

強打之一項目包含石碇許家手工麵線體驗活動，在旅展現場也提供免費體驗，讓許多親子感覺到相當新鮮與興奮。另外，業者推動北海岸旅遊，以海岸景觀敞篷巴士「金包里號」，以不一樣的視角遊北海岸，也讓旅展民眾品嚐石花凍美食。

新北觀光工廠攤位還有維格餅家鳳梨酥夢工廠、聖瑪莉丹麥麵包莊園體驗課程、手信坊創意和果子、印地安皮革創意工場、許家麵線消費體驗行程。

觀旅局說，旅展推出超殺住宿券、住房享買一晚送一晚、「雙人房升等家庭房、飯店美食饗樂一日遊、溫泉度假酒店住宿券等優惠方案，希望順勢搶攻疫情後的旅遊旺季。

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除業者旅遊商機，地區觀光也使出渾身解數；石碇觀光發展協會理事長林淑芳表示，石碇商圈將於16日舉辦石碇鱷魚節，有一整套的鱷魚節目、挑戰鱷魚舞蹈教學；其中，「誠銓兩兄弟」應援舞獲選，將在現場秀出青春活力。

林淑芳說，是以「石碇千島湖」的鱷魚島為意象，結合梯田、茶園等，推廣鱷魚節觀光活動，結合生態文化導覽、帆布袋手作體驗及盛大的鱷魚變裝踩街活動，歡迎民眾一同盛裝打扮參與變裝秀，展現新北石碇更深厚的體驗式旅遊的凝聚力。（編輯：張銘坤）1110715

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