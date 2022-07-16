柯志恩遷戶籍後曾參拜 陳其邁偕里長鼓壽宮參香

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高雄市長陳其邁（後左3）16日在40多名里長陪同下前往大港埔鼓壽宮參香，受到廟方熱烈歡迎，參拜後現場里長連呼「凍蒜」，場面熱絡。（民眾提供）中央社記者曾以寧傳真 111年7月16日

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（中央社記者曾以寧高雄16日電）高雄市長陳其邁今天在40多名里長陪同下前往大港埔鼓壽宮參香，受廟方熱烈歡迎。鼓壽宮位於高雄新興區，也是國民黨高雄市長參選人柯志恩遷戶籍到高雄後參拜的廟宇。

陳其邁今天早上在前金、新興及部分苓雅區等40多名里長陪同下，前往大港埔鼓壽宮參香，當時廟外下著雨，廟宇大殿一時被擠得水洩不通。

陳其邁現場致詞指出，自己就是隔壁新興國小畢業，來這裡就像回自己家，是成長的地方，在場的鼓壽宮董事也是自己的國小同學，熱心地方事務的主委蔡瑞彬則與自己同一年獲選為新興國小傑出校友。

蔡瑞彬代表廟方熱烈歡迎陳其邁，並在參香禱文中提到，期許「陳其邁市長用決心、魄力帶領市府團隊，絕對得到高雄市民的支持跟肯定」，參拜後還領現場所有里長連呼「凍蒜」，場面熱絡。

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大港埔鼓壽宮位於高雄市新興區，鄰近高捷中央公園站，距離新興國小步行不到5分鐘。據高雄市新興區公所網站介紹，廟宇建於清咸豐年間，主祀天上聖母，參拜者眾。

柯志恩6日遷戶籍到新興區，隨後也到鼓壽宮參香，她表示，鼓壽宮是新興區重要的媽祖廟，落腳新興區當然要跟媽祖報告，並現場獲廟方邀請參加10月底前往台南祀典大天后宮會香活動。（編輯：謝雅竹）1110716