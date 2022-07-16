林佳龍競選主軸「新北大翻新」 台灣新都超越台北

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（中央社記者黃旭昇新北16日電）民進黨新北市長參選人林佳龍今天強調要有雄心壯志，要讓新北超越台北成為台灣新都。市長侯友宜說，新北為北台灣中心，崛起為大都市已是進行式。

民進黨徵召參選新北市長的林佳龍，今天下午在臉書（FACEBOOK）粉絲頁貼文表示，競選主軸與口號為「新北大翻新」；並將於明天（17日）民進黨全國黨代表大會，與所有民進黨的縣市首長會合，宣誓打贏選戰。

林佳龍的貼文表示，「新北大翻新」就是贏的動力，在很多人心中認為，新北這場仗並不好打，但從宣布徵召至今，收到許多基層的熱情與想法，就是「新北一定要翻轉」。

林佳龍說，「新北大翻新」，以台語唸就是「新北大翻身」，尤其，台北縣升格為新北市後，還有許多軟硬體建設尚未升級，尚未爆發成為國際大城的能量；身為新北市長要有雄心壯志，要設定讓新北超越台北的目標，成為台灣新都，成為名符其實的台灣第一大城。

林佳龍說，「新北大翻新」是與市民一起規劃的藍圖，重塑新的新北認同，迎來新的驕傲，讓新北市的潛力甦醒，以更大格局的政策視野，驅動首都圈的升級。

貼文表示，林佳龍會陸續提出流域治理、產業振興、交通順暢、社福溫暖、智慧未來等重大政策願景。這些都是未來翻轉城市的動力與指引，讓市民和台灣人民看到，民進黨將以團結無私的精神翻轉新北市，有400萬人夢想的城市，值得翻新、值得更好。

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侯友宜今天接受聯訪時則表示，新北市是北台灣的中心，不斷進步崛起已是現在進行式，規劃建設2030新願景，早就是施政的目標。新北不但是北台灣的中心，也是1000萬人口的轉變崛起大都市。

侯友宜說，在地認同非常重要，更要立足新北、放眼國際；無論塭仔圳的開發，及五股垃圾山的轉變，甚至包括捷運3環6線、產業的整體部署，新北交通建設及產業的復甦，城市的翻轉與土地環境優化，都持續進行與市民一起讓新北更國際化、更躍為國際亮眼大都市。（編輯：張銘坤）1110716