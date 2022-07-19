林佳龍：我耐操又有擋頭 新北大翻新從交通做起

（中央社記者王鴻國新北19日電）民進黨新北市長參選人林佳龍今天下午到三重拜會新北市雲林同鄉會尋求支持。他表示，依年齡，在他的階段是「耐操又有擋頭」，讓新北大翻新就從交通大翻新做起。

林佳龍今天到新北市雲林同鄉會拜會並尋求支持，他表示，總統蔡英文說服他參選理由，首先就是雲林人挺雲林人，雲林同鄉會規模在新北市最大，有70多萬人，最會照顧自己鄉親。

其次是林佳龍的師父游錫堃（立法院長）曾參選市長，最後僅輸2萬多票，可望由林佳龍來接棒，另外，蔡總統把他的選舉當成自己的選舉，不僅小英之友會全力相挺，昨天還召集立委劃定12戰區及要求秘書長林錫耀當他的競選總部主委。

他表示，現任市長侯友宜也很認真，但這是城市進步的接力賽，一棒接一棒，在年齡現階段，他是「耐操又有擋頭」，新北現正處關鍵時刻，從捷運環狀線及淡江大橋等交通建設來看，新北市有8成交通建設都是他任交通部長時決定的。

他表示，不能有些人說這些交通建設「和林佳龍有什麼關係？」大家一查可以發現，若沒有林佳龍，這些就是不可能，市長就由曾做交通部長的人來做，新北大翻新就從交通大翻新著手開始做。

他接受媒體聯訪時證實已完成戶籍遷入手續。他表示，因為市政府設在板橋，再加上交通很方便，因此，他選擇設籍板橋區。何況小時候常到江子翠附近玩，百歲人瑞的阿嬤也還在板橋生活，媽媽也常到廟裡做志工，這也是他所熟悉的生活圈。

他表示，將在板橋設競選總部，但是以辦公為主，是協調連繫的中心，以避免疫情期間群聚。至於競總總幹事則是立委蘇巧慧推薦師兄吳秉叡擔任，另外設有政策群及組織群，分別由立委羅致政和張宏陸來擔任召集人，這已是最強且最能分工合作的隊伍。（編輯：李錫璋）1110719