嘉市辦世界街舞大賽 邀請好手用舞技尬高下

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（中央社記者黃國芳嘉義市20日電）嘉義市政府將於30日及31日舉辦2022世界街舞大賽，邀請國內外街舞好手齊聚嘉義市。市府今天辦理記者會，由副市長陳淑慧與嘉義築夢者羅國銓互相尬舞，現場氣氛嗨到爆。

陳淑慧致詞表示，2024巴黎奧運賽事項目中，正式將街舞中的霹靂舞（Breaking）列入比賽項目，來自嘉義築夢者的羅國銓已入選為國手集訓，而羅國銓31日晚上街舞爭霸賽將代表嘉義征戰，對上菲律賓的選手。

陳淑慧指出，響應2024年霹靂舞將首度登上奧運競技場，2022世界街舞大賽有3大重頭戲，分別是「街舞爭霸」、「街舞Battle大賽一對一」、「全國舞藝競賽」。此外，特別規劃「街舞工作坊」及「市集活動」等系列活動。

羅國銓表示，生長在嘉義很驕傲，也在這個地方學習到很多舞蹈的精神，31日一定會大秀舞技為嘉義爭光。

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文化局指出，2022世界街舞大賽中，30日為全國舞藝競賽，31日舉辦3種舞風個人對抗賽，選出每組前8強爭奪總冠軍；今年特別以奧運霹靂舞項目為比賽舞種，增設台北區與高雄區預賽，南北各選出前4名，31日進行總決賽，精彩可期。

文化局說明，2022世界街舞大賽的戶外活動也很精彩，街舞工作坊邀請專家傳授街舞攝影、街舞彩妝、街舞體驗等；還有街舞市集以及街舞伸展台、DJ派對等。（編輯：謝雅竹）1110720