盧秀燕跌傷右腳腫脹 請假2天休養

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中20日電）台中市長盧秀燕今晚透過臉書表示，日前跑行程時不小心跌倒，右腳腫脹原不以為意，今天檢查才發現是微血管破裂，將遵照醫生囑咐，請假2天休養，相關行程由其他首長代理。

盧秀燕在臉書中表示，要跟市民朋友說聲「金拍謝，醫師命令我要先請假幾天好好休息。」她前陣子發現右腳腫脹，但因疫情當前，且沒感到不適，便放著沒有第一時間檢查，直到今天下午安排檢查，原來是因為前陣子跑行程中不小心跌倒，微血管破裂而致。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

盧秀燕指出，因為疫情比平時更繁忙，也沒有放心上，今天請假半天治療處理後，返家休息，一切都好。醫生囑咐她，這兩天要少走動，因此近日原排定市長公出行程，將由其他首長代理或減少。

市府表示，盧秀燕將請假2天休養，後續視身體康復情況調整，但市政運作絕不停擺，市政重要的決策會議，盧秀燕會以視訊進行，相關行程也會委請副市長等代為出席。（編輯：謝雅竹）1110720