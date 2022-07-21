東方技藝融合新馬戲 舞鈴劇場23日竹市演出

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（中央社記者郭宣彣新竹市21日電）新竹市政府今天表示，2022仲夏藝文季開跑，邀請舞鈴劇場23日演出「魔幻森林」，為東方傳統技藝融合音樂、舞蹈、新馬戲、視覺特效的表演，為全新的展演型態。

新竹市政府今天發布新聞稿指出，舞鈴劇場在西元1986年創立至今，巡演超過30個國家，為台灣少數活躍於國際舞台的專業大型跨界娛樂表演藝術團體。

新竹市政府城市行銷處長林正光表示，這次在2022仲夏藝文季中，邀請到舞鈴劇場，將在大湳雅公園以無售票方式公開展演，相當難得。舞鈴劇場以舞者肢體，搭配音樂、舞台燈光，並呈現扯鈴技藝，打造出舞鈴演出型式，為新一代藝術表演型態。

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新竹市城銷處指出，這次所展演的「魔幻森林」，代表著夢想的入口，故事內容敘述魔幻之花從天空落下，打開一個巨大的入口，在花神及藍貓引領下，小女孩走進奇幻世界的入口，透過純真的雙眼探索世界，展開一段旅行與冒險，並找回失落的愛與友誼。

城銷處表示，7月23日晚上7時，舞鈴劇場將在大湳雅公園演出「魔幻森林」，邀請市民帶著家人、孩子一起走出戶外，欣賞優質藝文展演。（編輯：戴光育）1110721