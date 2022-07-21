更多編輯台推薦新聞：
721元朗事件三週年 香港獨立記者持續報導真相
兩岸

721元朗事件三週年 香港獨立記者持續報導真相

申請租金補貼就漲租？內政部：最高可罰房東30萬
政治

申請租金補貼就漲租？內政部：最高可罰房東30萬

法國熱浪來襲如烤箱 逾7成民眾不裝冷氣佛系避暑
國際

法國熱浪來襲如烤箱 逾7成民眾不裝冷氣佛系避暑

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看
生活

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

水試所澎湖中心放流10萬沙蟹 海洋資源生生不息

2022/7/21 19:38（7/21 19:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
農委會水試所澎湖海洋生物研究中心21日在大倉灣海草復育區海域放流10萬隻沙蟹稚蟹，每隻約在1公分左右，工作人員利用管路進行放流，茂密的海草葉片能讓稚蟹棲息躲藏，不易被捕食，順利成長。（水產試驗所澎湖海洋生物研究中心提供）中央社 111年7月21日
農委會水試所澎湖海洋生物研究中心21日在大倉灣海草復育區海域放流10萬隻沙蟹稚蟹，每隻約在1公分左右，工作人員利用管路進行放流，茂密的海草葉片能讓稚蟹棲息躲藏，不易被捕食，順利成長。（水產試驗所澎湖海洋生物研究中心提供）中央社 111年7月21日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社澎湖縣21日電）水試所澎湖海洋生物研究中心今天在大倉北海草移植復育區海域放流10萬隻沙蟹稚蟹，期盼沙蟹好好成長，讓海洋資源生生不息。

水試所澎湖海洋生物研究中心主任謝恆毅透過新聞稿表示，今天在大倉北海草移植復育區放流的10萬隻沙蟹稚蟹，每隻在1公分左右，由中心自行培育，生長茂密的海草葉片能夠讓放流的蟹苗躲藏其中，不會輕易地被中大型掠食者捕食。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

謝恆毅表示，澎湖中心在103年於大倉灣北端海域設置海草復育區試驗，以人工移植有近5萬株海草，做為沙蟹稚蟹放流的場域，每年放流沙蟹稚蟹數十萬隻，大大提升沙蟹的存活率。

水試所澎湖中心指出，沙蟹又稱遠海梭子蟹，為重要食用蟹類，深受民眾喜愛，近年因過漁與棲地破壞等因素，產量逐年減少，水試所以培育幼蟹量產模式來放流，籲請民眾不要採捕10公分以下的沙蟹，讓沙蟹的漁業資源得以永續。（編輯：謝雅竹）1110721

水試所澎湖海洋生物研究中心民國103年在大倉灣北端海域設置海草復育區，以人工移植近5萬株海草，也持續做為沙蟹稚蟹放流場域，幫助提升沙蟹存活率，21日再放流10萬隻稚蟹。（水試所澎湖海洋生物研究中心提供）中央社 111年7月21日
水試所澎湖海洋生物研究中心民國103年在大倉灣北端海域設置海草復育區，以人工移植近5萬株海草，也持續做為沙蟹稚蟹放流場域，幫助提升沙蟹存活率，21日再放流10萬隻稚蟹。（水試所澎湖海洋生物研究中心提供）中央社 111年7月21日
水產試驗所澎湖海洋生物研究中心21日在大倉北海草移植復育區海域放流10萬隻沙蟹稚蟹，並籲請民眾不要採捕10公分以下的沙蟹，讓沙蟹的漁業資源得以永續。（水產試驗所澎湖海洋生物研究中心提供）中央社 111年7月21日
水產試驗所澎湖海洋生物研究中心21日在大倉北海草移植復育區海域放流10萬隻沙蟹稚蟹，並籲請民眾不要採捕10公分以下的沙蟹，讓沙蟹的漁業資源得以永續。（水產試驗所澎湖海洋生物研究中心提供）中央社 111年7月21日
謝恆毅
國際鱟保育日 澎湖放流逾200隻三棘鱟重返棲息地 增裕海洋資源 水試所放流黑䱛與嘉鱲魚苗
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族