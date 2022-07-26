淨空法師96歲圓寂 一代高僧致力弘法
2022/7/26 12:28（7/26 13:00 更新）
台南市淨宗學會極樂寺創辦人淨空法師26日凌晨2時圓寂，享耆壽96歲。（圖取自facebook.com/amtbtw）
（中央社記者楊思瑞台南26日電）台南市淨宗學會極樂寺創辦人淨空法師今天凌晨2時圓寂，享耆壽96歲，極樂寺開設線上會議室直播助念。
極樂寺在臉書公告指出，淨宗導師淨空老和尚今天凌晨2時安詳圓寂生西，享耆壽96歲，祈願淨空老和尚早日乘願再來。
據淨空法師粉專資料，淨空法師俗姓徐，1927年生於安徽廬江，少年時先後追隨一代大哲方東美、藏傳高僧章嘉呼圖克圖及佛學大家李炳南學習佛法，對佛教淨土宗著力最多。
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淨空法師1959年於台北圓山臨濟寺剃度，法名覺淨，字淨空，於台灣及世界各地弘經演教，現存音影帶數千卷，每日弘法授教樂此不疲。
淨空法師粉專資料指出，淨空法師首開風氣之先，使用電台、電視台、衛星電視、網際網路等現代傳播媒體推行佛陀教育，並大量印製贈送大藏經、儒家四書、五經等弘揚中華傳統文化有關的書籍及音像製品，累計已達千餘萬冊。（編輯：郭諭儒）1110726
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