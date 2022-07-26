新北543里改造環境受肯定 獲五星認證頒獎

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新北市長侯友宜（左）26日頒獎表揚環境五星級認證的瑞芳區龍潭里里長陳淑霞（右），該里黃金資收站不但可做環保又照顧到里民生活，成為里民相聚的熱門地點。中央社記者黃旭昇新北攝 111年7月26日

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（中央社記者黃旭昇新北26日電）新北市政府環保局表示，藉基層力量改善環境，今天有543個里獲五星級環境認證頒獎肯定；有的里長改造閒置空地，有的推動資源回收站成為里民最愛，有的維護公廁獲遊客讚譽。

環保局表示，今天在市府表揚獲得認證的里長，認證共有7項評比指標，包含巷弄乾淨、公廁清新、環境美化、循環資源、環保推廣、低碳永續、病媒防治，各里依特色或環保工作推動重點，選擇適合的指標參加評鑑。

其中，有3個里特別受到考評委員青睞，永和區豫溪里里長廖亦芳帶領里民與永和社區大學合作，將閒置的國有地改造成芳香四溢的「香草園圃」，除種植艾草、香茅、萬壽菊等香草植物，更設計雙層花架友善銀髮族及身障者，讓他們不需彎腰也能感受植栽樂趣。

其次，瑞芳區龍潭里成立10年的黃金資收站，是里內最有人氣的地方，里長陳淑霞透過新聞稿表示，因黃金資收站不但可做環保又照顧到里民生活，大家反應熱烈成為相聚的熱門地點；環保義工也搶著幫忙，從創站至今回收量已超過45公噸，所得的資收返還金已超過新台幣100萬元，都運用於急難救助、照顧銀髮族、老人共餐及資收運作等。

至於貢寮區真理里，於民國109年重新整建澳底公園旁超過30年又舊又髒的高齡公廁，由里長趙瑞昌每天排班志義工維護清潔巡檢5次，也張貼正確如廁文宣，呼籲大家要愛惜公廁保持不髒、不濕、不臭的品質，獲遊客稱讚為五星等級的特優級公廁。

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環保局說，推動績優種子制度，由獲得五星級認證的里長擔任種子講師傳授經驗，輔導其他的里，讓環境共好。包括板橋區漢生里等，有38個里每年的指標都全數通過，是頂尖五星級認證的霸主。

市長侯友宜頒獎時表示，謝謝市民、里長、清潔隊夥伴，努力維護環境；近年，綠美化觀念不斷改變，不但有綠牆、空中花園、市民農園，甚至修復原有受損的盆栽、重新裝飾，優化社區的綠美化環境，讓人感動。（編輯：李錫璋）1110726