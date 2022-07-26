世界警消運動會 許顥瀚「開5金行」為台灣爭光

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苗栗縣消防局第二大隊消防員許顥瀚（圖）代表台灣參加2022年第19屆世界警消運動會，在柔道、角力及柔術等項目接連奪牌，累計個人獎牌數達5金、2銀、1銅。（苗栗縣消防局提供）中央社記者管瑞平傳真 111年7月26日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣26日電）苗栗縣消防局第二大隊消防員許顥瀚代表台灣參加2022年第19屆世界警消運動會，在柔道、角力及柔術等項目接連奪牌，累計個人獎牌數達5金、2銀、1銅，為台灣爭光。

「2022年第19屆世界警消運動會」22日至31日在荷蘭鹿特丹舉行，台灣連續第12次組團參加，今年有29名警消代表台灣參賽。

苗栗縣消防局第二大隊竹南分隊隊員許顥瀚是成員之一，從23日賽事首日便「開胡」奪牌，以拿手的柔道、角力及柔術等項目展現亮眼實力，接連3天下來，個人獎牌數累積至5金、2銀、1銅，消防署及苗栗縣消防局臉書粉專都分享台灣消防健兒好成績，粉專小編還幽默祝賀「你家開五金行喔」、「飛向宇宙顥瀚無敵」。

苗栗縣消防局第二大隊大隊長曹春風今天表示，85年次的許顥瀚來自彰化，警專33期畢業分發到竹南分隊服務，喜愛運動的他，從國小三年級起學習柔道，2018年就曾自費前往南韓參加世界消防競技大賽贏得銅牌，2019年代表國家參加上一屆世界警消運動會，比賽第一天就受傷，仍負傷為台灣抱回1金2銀2銅。

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許顥瀚今年再度獲國家徵召出賽，行前更代表參賽消防員接受消防署長授旗，成為國家掌旗手。

曹春風指出，消防員穿著厚重裝備進出火場救災，對體能是一大挑戰，許顥瀚平日執勤認真，對消防工作充滿熱忱，在重訓房自律要求，體能、體格都維持得很好，且與同仁相處融洽，是非常陽光、充滿正能量的年輕夥伴，對於能夠披上國旗站上頒獎台為台灣爭光，同仁都為他感到驕傲，與有榮焉。（編輯：李錫璋）1110726