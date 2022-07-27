高市清潔隊員補休加碼 臨時人員獎金提高至5千元

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（中央社記者蔡孟妤高雄27日電）高雄市長陳其邁今天指出，今年起，端午節、中秋節出勤的清潔隊員，加碼給予「加一補一」福利；另明年再將309名臨時人員的清潔獎金由4000元提升到5000元，體恤清潔隊員辛勞。

陳其邁今天在臉書發文表示，高雄大街小巷，隨時可看見環保局清潔隊員忙碌身影，他昨晚帶著冰涼消暑的綠豆湯及包子，到鼓山區清潔隊，慰勞炎炎夏夜還在執勤的隊員。

陳其邁說，他上任市長後，調整了相關福利措施，照顧辛勞的清潔隊員，包括將臨時人員的清潔獎金自110年起由3000元調升至4000元，以激勵臨時人員士氣；111年起更將臨時人員年終獎金納入預算編列。

陳其邁還指出，今年開始，端午節、中秋節出勤的清潔人員，將加碼給予「加一補一」的福利，讓他們在工作後有好好休假的時間。環保局說明表示，「加一補一」就是除了補休一天，另可再額外領取一天的加班費。

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陳其邁說，8月起，每名清潔人員也將收到屬於高雄市特色的工作服，讓第一線清潔人員有整齊整潔舒適的工作服可替換。同時，明年會再將309名臨時人員的清潔獎金由4000元提升到5000元。

陳其邁表示，清潔隊員不分晝夜，維護城市的環境，是市府團隊、也是「高雄隊」重要的一份子。他也呼籲市民平時遇到清潔隊員，也可以和辛勤的清潔隊員們說聲感謝。（編輯：卞金峰）1110727