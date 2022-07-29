北市尪公獅子會辦公益活動 捐血贈豬血糕助補血

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（中央社記者劉建邦台北29日電）受到COVID-19疫情影響，捐血人數減少，台北市尪公獅子會今天舉辦「你捐血，我補血，重振庶民經濟」公益活動，贈送捐血者豬血糕補血。創會會長張幸松說，捐血一袋、救人一命。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，捐血人數減少、血庫告急，台北市尪公獅子會上午舉辦捐血活動，並邀請大安區、文山區豬血糕攤商共襄盛舉，舉辦「你捐血，我補血，重振庶民經濟」公益活動。

台北市尪公獅子會創會會長張幸松表示，活動也歡迎外籍人士捐血，在台滿一定年限、非特殊國家入境，先上網查詢，可以加入捐血行列。

張幸松說，為了替熱心捐血人士加油打氣，並促進在地經濟，尪公獅子會舉辦捐血活動，特選在地庶民小吃豬血糕做為捐血贈品，以平民小吃喚醒大家捐血熱情，盼望拋磚引玉，提振庶民經濟。

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張幸松表示，以往學生族群約占捐血人口3成是最大的捐血族群，但血液捐輸與供應要取得平衡，需要大眾持續努力，正值暑假期間，期待學生也可捐血救人。

張幸松指出，針對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）相關捐血規定，可先上醫療財團法人台灣血液基金會網站查詢，更呼籲可以捐血的民眾站出來，不分國籍、不要害怕，充實血庫，捐血一袋、救人一命，搶救台灣血荒。（編輯：戴光育）1110729