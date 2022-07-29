六信高商校友辦畢業50年同學會 盼導師也到

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（中央社記者楊思瑞台南29日電）台南市六信高商（現六信高中）第12屆畢業生發起畢業50年後回母校舉辦同學會，希望在大部分同學即將70歲時重聚敘舊，並努力找尋當年5個班級的導師出席。

活動發起人之一張和鄉今天告訴中央社記者，六信高商第12屆共有5班同窗，民國61年畢業至今剛好滿50年，而且大家將邁入70歲了，希望還能相聚一堂敘敘舊，閒話家常，也是在畢業後首度回到母校舉辦同學會，預定10月9日在六信高中大禮堂舉行。

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張和鄉說，50年前畢業後，大家各奔前程，不少人離鄉背井到外地工作，也就斷了聯絡，目前5個班各有聯絡人已開始籌備聯絡事宜，透過層層關係，努力找尋失聯已久的同學，愈多人出席就愈令人感動。

張和鄉指出，除了老同學外，目前也正努力聯絡找尋當年的5名班導師，希望有機會在睽違半世紀後再相見，要當成喜事來辦理，還特別找出50年前的畢業冊同學錄，把各畢業班合照拍下來，讓大家認一認自己，看看當年青春稚嫩模樣，同時回母校看看這些年來的改變。（編輯：黃世雅）1110729