北市可e化檢舉環境汙染 辦案效率提升且及時

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北1日電）台北市環保局表示，「民眾檢舉違反廢棄物清理法管理系統」已建置完成，檢舉環境汙染時只要上網填資料、傳影像影片等證據，稽查人員就可查證，提升效率與及時糾舉違規行為。

台北市環保局今天發布新聞稿表示，已建置完成「民眾檢舉違反廢棄物清理法管理系統」，即日起民眾檢舉環境汙染的公害案件時，至該系統填寫完整檢舉資料及上傳照片、錄影等證據；被檢舉者亦可至系統觀看被檢舉之匿名影像資料並陳述意見。

環保局稽查人員則可於系統上受理案件後進行查證，e化系統不僅便民，更能大幅提升辦案效率與及時糾舉違規行為，增進環境保護力度。

環保局指出，系統提供民眾協助糾舉環境汙染案件e化檢舉管道，系統24小時服務，對於亂丟菸蒂、未清狗便、亂吐檳榔汁渣、棄置垃圾包等行為，民眾可直接於檢舉系統上，提供可辨識違規行為人的車牌號碼等相關資料，以及違規汙染行為的影像資料。

稽查人員也可透過系統通知檢舉人補件；檢舉人也可透過系統檢視案件的辦理進度；經通知陳述意見的違規行為人，則可透過系統檢視被檢舉的違規影像資料進行確認。

環保局表示，系統針對檢舉人資料設有相關保護措施，不會有個資外洩的問題。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

環保局說，以往檢舉案件要由檢舉人以陳情管道或寄光碟影像資料到環保局檢舉，如資料不全或缺漏者，環保局要通知檢舉人補件，無法及時糾舉違規行為人外，也耗費往返通知的行政資源。

另外，環保局人員處理案件時，需檢視檢舉的相關資料，並擷取違規行為影像作成陳述意見書，通知違規行為人陳述意見，部分遭檢舉的涉嫌違規行為人收到違規資料後，經陳述無違規情事，或照片不清楚而需要至機關內觀看影片等情形，困擾諸多。（編輯：李錫璋）1110801