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新北推社團領航員 新增駐點諮詢輔導服務

2022/8/1 17:50
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（中央社記者王鴻國新北1日電）新北市長侯友宜今天主持社團領航員升級服務啟動儀式，未來將新增區公所駐點諮詢、視訊諮詢及實地輔導等服務，盼讓全市逾5000家人民團體能發揮更大效益。

新北市政府表示，全市人民團體截至6月底已超過5000家，為協助團體順利運行、發揮更大效益，新北市社會局於105年開始培訓「社團領航員」，與市府一同輔導人民團體。

侯友宜表示，新北市有117萬名市民朋友參與各類人民團體，藉著社團領航員提供課程、資訊輔導，協助推動會務，讓社團在新北串起正向力量，服務弱勢群族、關心社會大小事，讓市府的服務順利向外延伸。

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社會局表示，已培訓170名領航員，未來將新增區公所駐點諮詢、視訊諮詢及實地輔導等服務，「區公所駐點服務」試辦點為鶯歌、淡水、三重、中和、汐止、新店、蘆洲、新莊8個區公所。

另外，「視訊諮詢」安排於每週三下午2時至5時，有需求民眾必須加入「新北好團結」LINE官方帳號提出申請；「實地輔導」採預約登記制，是針對會務上遇到困境，需短期陪伴輔導的人民團體，社會局將視情況評估派員協助。（編輯：方沛清）1110801

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