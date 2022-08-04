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孩子相繼離世長期抑鬱 老婦3年內2次腹部化膿

2022/8/4 11:53（8/4 12:41 更新）
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苗栗縣7旬老婦因下腹痛前往大千綜合醫院就醫，檢查出子宮內大片化膿，因3年前也曾發生直腸穿孔化膿，婦產科生殖中心主任劉榮啟（圖）細問發現，老婦因近年孩子相繼離世，長期傷痛抑鬱致免疫力下降，才反覆發生化膿問題。（大千醫院提供）中央社記者管瑞平傳真 111年8月4日
苗栗縣7旬老婦因下腹痛前往大千綜合醫院就醫，檢查出子宮內大片化膿，因3年前也曾發生直腸穿孔化膿，婦產科生殖中心主任劉榮啟（圖）細問發現，老婦因近年孩子相繼離世，長期傷痛抑鬱致免疫力下降，才反覆發生化膿問題。（大千醫院提供）中央社記者管瑞平傳真 111年8月4日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣4日電）苗栗縣76歲李姓老婦因下腹痛求診，檢查出子宮內大片化膿，因3年前也曾發生直腸穿孔化膿，醫師細問發現，老婦因近年孩子相繼離世，長期傷痛抑鬱致免疫力下降，才反覆發生化膿問題。

苗栗縣大千綜合醫院婦產科生殖中心主任劉榮啟今天分享這起醫療個案指出，李姓老婦因下腹痛長達3個月而就醫，經電腦斷層檢查，腹部有疑似8公分大的腫瘤，進一步子宮鏡檢查發現為子宮化膿。

由於老婦3年前曾發生自發性直腸穿孔及化膿，腹部沾黏非常嚴重，若再次手術恐造成許多問題，經婦產科、外科和放射科醫師會診討論，決定先以子宮鏡搭配超音波導引進行治療，同時也預備子宮切除大手術。

醫師進行子宮鏡檢查發現，疑似腫瘤處有一大片的子宮化膿，當下隨即處理，在15分鐘內引流200cc的膿瘍，且病理切片為良性，經過抗生素治療1週後，老婦順利康復出院，不必再經歷一次大手術。

劉榮啟指出，老婦人本身沒有糖尿病，但這3年來卻連續發生2次腹部化膿的問題，十分罕見，經細問後才發現，因她的孩子在這些年相繼離世，至今無法走出傷痛，長期過度抑鬱導致身體免疫力大幅下降，才會讓化膿問題反覆發生。

劉榮啟表示，造成子宮化膿的原因包括年長者免疫力下降、糖尿病、慢性子宮發炎、未取出植入的避孕器等；另外，長時間有分泌物、腹痛、發燒都是子宮化膿的症狀，需要特別留意。

他說，子宮化膿可能是癌症的前兆，且若無及時處理，可能釀成敗血症危及生命，因此要避免危險因子，若出現症狀時一定要及早就醫。（編輯：張銘坤）1110804

劉榮啟
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