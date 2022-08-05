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邁向淨零碳排目標 澎湖首座太陽能光電動土

2022/8/5 13:23
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（中央社澎湖縣5日電）澎湖首座太陽能光電系統，今天在湖西尖山動土，預定初期可提供近30MW的供電量，並可透過台澎海底電纜將綠電輸送回本島，為澎湖綠能低碳島目標邁進。

澎湖首座太陽能光電系統，今天由澎湖縣長賴峰偉、副議長陳雙全、前立委林炳坤、台電澎湖營業處長陳慶平、泓德能源董事長謝源一與總經理周仕昌等人共同動土，宣示澎湖進入綠能供電新里程。

謝源一表示，泓德推動的再生能源產業，在全台各地打造綠能發電案場，多年在澎湖規劃逾30公頃的土地，首座太陽能光電系統今天開工，期望趕在年底完工，提供近30MW的供電量，並可將綠電透過台澎海底電纜輸運回本島，近期進行其他2座光電場，整體完成可發電200MW的供電量外，也將進行儲能與售電業務。

賴峰偉表示，澎湖自2011年起全力推動低碳島，今天看到泓德投入太陽光電，促進澎湖邁向新的減碳里程，期早日達成淨零碳排目標。

泓德能源除了首度進駐澎湖推動太陽光電系統外，也將積極投入在地能源人才培育與就業機會綠，並邀請「美力台灣」太陽能行動電影車如迴演出，深根離島能源教育。（編輯：黃世雅）1110805

賴峰偉
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