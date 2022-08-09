10人受困柬埔寨向議員求救 北市警受理6案13人

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近期民眾至柬埔寨打工遭詐被囚案頻傳，國民黨台北市議員應曉薇（中）9日舉行記者會指出，自己已接獲受困柬埔寨的10名台人陳情求救；台北市警察局說，已受理6案、13人。中央社記者黃麗芸攝 111年8月9日

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（中央社記者黃麗芸台北9日電）近期民眾至柬埔寨打工遭詐被囚案頻傳，國民黨台北市議員應曉薇今天指出，自己已接獲受困柬埔寨的10名台人陳情求救；台北市警察局說，已受理6案、13人，其中4人已返台。

應曉薇今天舉行記者會表示，自己從今年6月底迄今已接獲10名赴柬埔寨打工的受害台籍民眾求救，多稱因無法負擔公司所提賠償金而受困於柬埔寨，他們每天生活在被虐和被恐嚇的環境中，歹徒每天提供固定時間讓他們使用通訊軟體請親友匯贖金。

她說，因這些受害者並非台北市民，所以自己已於7月5日向警方依法告發，也有台灣詐騙首腦陸續落網，即便她已提供台人被囚禁的定位圖，但受限於兩國無邦交，官方尚無有效營救對策。

應曉薇會中也公布陳情人應徵遭騙過程，可見歹徒先以優渥待遇利誘被害人，且求職過程中還安排高級面試場所、顯擺財力，並利用視訊、電話和外語溝通方法面試，漸進式取得被害人信任，最後再假藉工作錄取要簽訂「工作契約」以為約束，被害人若不履約就將面臨求償，直到搭機飛往柬埔寨才驚覺是場騙局。

透過被害人向應曉薇陳情訊息內容可看到，「議員，能請你幫幫我們嗎？我們看了求職應徵，被騙到柬埔寨來，因為我們不想做詐騙，而導致要背負龐大的賠付金額，我們求助了許多管道，但都沒下文...」

以及「我每天都兩個帶槍的保安盯著我，包括睡覺，昨晚我們有一個台灣的，手跟腳被打斷...」和「議員，請問泰國和我們有邦交嗎？我們有幾個要被賣到泰國去，我也是，會從柬埔寨賣到泰國，有什麼辦法嗎？」

應曉薇指出，因台灣和柬埔寨並無邦交、司法互助，根本無法透過正常管道救援，同時可理解全球反詐騙組織宣告拒救8月3日後赴柬埔寨的台灣人，因其冒生命危險救援許多台人，其中有無辜受害者，也疑應有詐欺、毒品前科犯，救出後可能繼續亡命天涯、不肯出面配合報案，這種行徑的確會讓救援者心灰意冷。

她表示，近1個多月也有透過關係請當地企業試圖營救遭囚的被害人，但柬埔寨台商說當地「軍警關係複雜」、營救困難，且付錢贖人簡單，就怕付錢後還救不到人，「水很深」；她也曾聯繫被害人在台家屬，卻都如驚弓之鳥、不敢報案。

應曉薇認為，目前防阻出國打工被騙的消極做法僅能勸阻，奉勸求職者「停看聽」，到柬埔寨、泰國、甚至杜拜打工風險極高，最好取消前往念頭；針對被囚營救問題，若單純付贖金解決問題恐讓國際詐騙集團食髓知味、更猖獗，這也考驗警政署的處理智慧。

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市警局刑事警察大隊大隊長蔡燕明會中說明，因此類案件司法權無法擴及國外，偵辦案件因此受限，目前北市警局共受理6件、13人報案，其中4人已返台，並於昨天發送到案說明通知書以釐清相關案情，相關報案資料也會每天滾動式統計、彙整。

市警局副局長翁群能也呼籲，若民眾獲知相關案情可直接向警方報案，警方將窮盡所能協同外交部、刑事局駐外聯絡官攜手合作打擊，將歹徒繩之以法。（編輯：張銘坤）1110809