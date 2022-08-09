企業關懷弱勢 捐款新竹縣救助金專戶

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（中央社記者郭宣彣新竹縣9日電）新竹縣關西鎮民邱秀文與妻子范素娥，經營食品公司有成，為回饋地方、關懷弱勢，今天捐贈新台幣70萬元至新竹縣救助金專戶，縣長楊文科表示，感謝善舉，也為社會注入暖流。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，邱秀文與范素娥成立美淇食品公司，專營各項肉品生意，為回饋地方，這次捐助新竹縣社會救助金專戶70萬元，將協助新竹縣清寒急難及需要喪葬補助弱勢家庭。

邱秀文說，雖然長期在台北做生意，但時常與前社會處長范萬炎閒話家常時，就會想到家鄉弱勢族群需要照顧，有機會就一定要回饋鄉里。

楊文科表示，透過民間企業愛心善款，期盼能拋磚引玉吸引更多善心企業響應，將捐款挹注於弱勢族群，讓新竹縣社會救助系統更加完善。

社會處長李國祿說，社會救助金專戶專款專用，是提供遭遇不同急難事由的民眾申請，也讓突然遭遇重大急難事故家庭，能順利度過難關，獲得實質幫助。（編輯：方沛清）1110809