挺打火弟兄 高雄消防人力持續增補330人

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（中央社記者洪學廣高雄10日電）國民黨高雄市長參選人柯志恩指出，高市消防人員平均1人服務1763名市民，居全國第1。消防局回應，市長陳其邁力挺打火弟兄，去年9月核編191人、今年5月核准預算員額139人。

高雄市政府消防局今天新聞稿表示，為解決消防人力長年不足困境，市長陳其邁上任後積極推動消防人力擴編及補充，並指示消防局加速完成相關程序，以期減輕消防同仁工作壓力，提升救災效能。

依消防局人事室數據，原有編制1614人，人力與服務人口比達1:1687人。消防局去年1月簽請增編制，陳其邁迅速批准，並經市府員額評議小組審議等程序，9月市政會議通過核定擴編191員。編制人力自1614人提升至1805人、增幅12%，人力與服務人口比提升至1:1521人，排名六都第5。

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今年5月再簽奉市長核准請增預算員額139人，預算員額將由原1611人增加至1750人。將持續向內政部消防署申請新進人力配賦需求，111年至114年共提報290名， 加速充實消防人力，強化救災救護量能。

國民黨高雄市長參選人柯志恩團隊昨天新聞稿質疑，去年全國共發生2萬1684次火災，其中高雄火災發生次數六都最高（2867次）。且至今年4月底為止，高雄市消防人員平均1人仍要服務1763名市民，高居全國第一。高雄在公共安全部分仍有不足，市民仍無法安心生活。（編輯：孫承武）1110810