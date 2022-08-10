台南噶瑪噶居寺普渡供品 全捐實物銀行助弱勢

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（中央社記者楊思瑞台南10日電）台南左鎮噶瑪噶居寺將於12日至14日舉辦「三壇報恩超薦法會」，並在14日的普渡法會後，將供品物資全數捐贈給台南市社會局愛心實物銀行公益平台，協助弱勢家庭，盼冥陽兩利。

噶瑪噶居寺洛本天津仁波切今天告訴中央社記者，以往普渡供品均透過在地區公所轉贈給山區弱勢家庭，去年普渡法會由蔣揚慈善基金會協同辦理，首度捐贈給市府社會局愛心實物銀行，轉送給有需要的清寒家戶。

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洛本天津仁波切指出，今年寺方依循去年作法，先向社會局瞭解實物銀行扶助的弱勢家庭所需生活物資，採購普渡供品就以罐頭、食品、麵、乾糧及白米為主，法會後全數捐贈給社會局，由各區實物銀行統整後發放給有需要的弱勢民眾，使法會冥陽兩利，功德加倍。

洛本天津仁波切表示，農曆7月是佛教的教孝月，寺方將原本供僧善行擴大為救助貧困家庭，將菩薩道落實於生活中，既安頓人心，也讓社會弱勢家庭分享佛祖的庇佑與加持。（編輯：郭諭儒）1110810