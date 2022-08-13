暑假觀光旺季 綠島推低碳遊闖關集點換獎

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣13日電）暑假是綠島觀光旺季，最多單日逾3000名遊客，台東縣政府推出低碳環保旅遊，只要在指定地點完成相關減碳任務，可以集點兌換禮品。

台東縣環保局空氣噪音防制科長張嘉智今天告訴中央社記者，暑假是綠島觀光旺季，為持續推動低碳環保旅遊，環保局17日開始舉辦「綠島低碳遊」闖關活動，旅客只要至指定地點完成相關減碳任務，就能在店家取得對應的集點印章，集滿3點以上，即可至指定兌換處領取獎品1份，數量有限，換完為止。

他說，綠島每年約34至40萬人次造訪，旺季單日逾3000名旅客在島上，多年來台東縣政府希望透過辦理低碳遊闖關活動，呼籲遊客與業者採取永續、環保的旅遊方式，儘可能減少每趟遊程造成自然生態資源與環境損害，以永續角度維護綠島珍貴的環境。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

張嘉智表示，旅客只要在活動期間入住具備永續特色的環保旅店、到綠色餐廳用餐（不提供1次性餐具）、租借電動機車、參與低碳永續遊程或自備環保餐具（租借交換杯），完成後可向相關店家取得闖關集點印章，集滿至少3項主題點數，可在島上兌換獎品1份。

最大獎還能把綠島專屬環保杯帶回家，每卡限領1份，其中集滿3點可兌換防水網格旅行收納鞋袋或收納餐盒（2擇1）、集滿4點可換台東SDGS帆布袋或不鏽鋼保鮮餐盒（2擇1）、集滿5點贈送綠島專屬不鏽鋼保冰保溫杯。（編輯：黃世雅）1110813