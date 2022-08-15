苗栗縣通過南庄事件史蹟登錄 厚植地方文化保存

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苗栗縣政府文化觀光局15日發布新聞稿指出，審議通過「南庄事件史蹟」登錄，成為全台第4處史蹟，其中「南江水岸公園」為當時歸順式舉辦的場所。（苗栗縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年8月15日

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（中央社記者郭宣彣苗栗15日電）苗栗縣政府文化觀光局今天表示，審議通過「南庄事件史蹟」登錄，成為全台第4處史蹟 ，厚植地方文化保存能量。

苗栗縣政府文化觀光局今天發布新聞稿指出，苗栗縣政府日前辦理「111年度苗栗縣原住民族有形文化資產審議會」，經過委員會討論，登錄「南庄事件史蹟」為苗栗縣史蹟。

新登錄史蹟為「南庄事件史蹟」，以「萬善諸君之義塚」、「南江水岸公園」為史蹟定著地點，因整體符合「原住民族文化資產處理辦法」第13條第1項第1款基準，經決議登錄為苗栗縣史蹟。

文化觀光局表示，台灣現有史蹟分別有「霧社事件‧馬赫坡古戰場暨運材古道」、「馬場町刑場」、「明清金門城遺跡」，而「南庄事件史蹟」將成第4處史蹟。

文化觀光局說，在日治時期時，日籍人士於南庄從事開墾，因與原住民對於契約的認知歧異，導致日籍人士與原住民族衝突不斷。

文化觀光局表示，而在1902年發生南庄事件，當時賽夏族的日阿拐，聯合賽夏族、泰雅族、客家人起事失敗，後來，日本當局以和解為由辦理「歸順式」，日阿拐與鹿場泰雅族頭目薛大老等，帶人前往參加，軍警卻在歸順式上，槍殺薛大老等30多名參與者，而日阿拐隨即逃離。

文化觀光局表示，目前位於南庄國中校園裡的「萬善諸君之義塚」，埋葬了當時不少殉難者，「南江水岸公園」則為當時歸順式舉辦的場所。

文化觀光局長林彥甫表示，期望透過文化資產的指定與登錄，保存珍貴在地歷史與記憶，讓民眾更加認識縣內有形文化資產，保存珍貴文化資產。

林彥甫說，苗栗縣指定與登錄的有形文化資產計90件，含國定古蹟1處、縣定古蹟15處、歷史建築58處、史蹟1處、文化景觀4處、一般古物11件。（編輯：張銘坤）1110815