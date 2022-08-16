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搶攻台東青年選票 饒慶鈴和劉櫂豪端牛肉

2022/8/16 15:20
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（中央社記者盧太城台東縣16日電）年底台東縣長選戰，拚連任的國民黨籍縣長饒慶鈴日前成立台東縣政府「台東青年事務發展委員會」；民進黨參選人、立委劉櫂豪今天則表示，如當選縣長將成立青年事務專責單位。

台東縣政府7月26日成立「台東青年事務發展委員會」，聘請21名委員，來自藝文界、旅遊業、農業及公共事務背景等青年代表，每年將定期召開2次會議，推動議題包括產業發展、文化共好、公共參與等3大面向，目標在於促進公共參與、落實青創關懷、提供建言平台、開拓國際視野及增進多元發展。

劉櫂豪今天發布新聞稿表示，真正重視青年想法，關心青年在台東發展所遇到的問題，不是靠每年才開2次會、沒有專責人員經費、決議事項也僅供縣府參考的委員會。

劉櫂豪說，況且委員會設置要點有「關於會議中之發言、報告，參與人員應予保密，未經授權不得對外轉述或發表」條文，這條款有如黑箱作業。

劉櫂豪表示，縣政府有許多的資源，如果有心，4年可以幫助青年解決許多問題。譬如，高房價是許多青年關心的問題，在許多縣市政府努力推動社宅吸引青年移居之下，饒慶鈴任內縣府主導推動的社會住宅卻是掛零。

劉櫂豪表示，他已經舉辦8屆的愛台東夢想資助計畫，鼓勵許多年輕人勇敢圓夢，深刻了解青年想法與需求，他如果當選縣長，將成立青年事務專責單位，幫助年輕人就業、住屋、育兒等問題，鼓勵年輕人參與公共事務，打造台東成為青年圓夢基地。（編輯：謝雅竹）1110816

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