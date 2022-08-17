花蓮東華附小校狗失蹤 師生急尋3天平安尋獲

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

花蓮東華附小校犬「歐嚕嚕」，每天站校門迎接學生上學，是校園人氣王，15日被發現不見蹤影，眼看開學在即，師生們張貼尋狗啟事、到處找狗，17日上午順利找到「歐嚕嚕」，疑受到驚嚇，由老師安撫。（東華附小提供）中央社記者張祈傳真 111年8月17日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣17日電）花蓮東華附小校犬「歐嚕嚕」，每天站校門迎接學生上學，是校園人氣王，日前不見蹤影，眼看開學在即，師生們張貼尋狗啟事、到處找狗，今天上午順利找回受到驚嚇的「歐嚕嚕」。

校長鮑明鈞今天接受中央社記者採訪指出，「歐嚕嚕」是被棄養的流浪母犬，被退休老師撿到，當時校內原有的校犬離世，小朋友都很懷念有小狗伴讀的時光，經師生討論，決定把牠收編，經學生票選命名為「歐嚕嚕」。

鮑明鈞說，「歐嚕嚕」到校時才4個多月大，剛開始不習慣小朋友的熱情，常躲到警衛室桌子下，隨著相處時間慢慢放下戒心，現在每天上午跟著他站門口迎接學生上學，也會跟著老師巡視校園，課堂時間絕不會跑進教室。

校方特別成立2組「嚕嚕小天使」隊，輪流打理「歐嚕嚕」環境，幫忙清洗餐具、更換飲用水、打掃環境跟清理排遺，建立親密互動。

鮑明鈞說，小朋友細心照料「歐嚕嚕」過程，去年入選為校園犬績優學校，獲獎學校只有10所。

15日有老師發現「歐嚕嚕」不見蹤影，師生趕緊在各臉書社團張貼尋狗啟示，獲熱烈轉貼，老師自發性在校園周邊搜尋，總算在今天上午在自強國中附近找到「歐嚕嚕」。

鮑明鈞說，「歐嚕嚕」疑似受到驚嚇，身上沒有傷勢，帶回校園後，由老師耐心安撫，看到「歐嚕嚕」平安回來，大家都鬆一口氣。（編輯：黃世雅）1110817