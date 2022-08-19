曾文溪排水第10號橋完成改建 有效解決淹水問題

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（中央社記者張榮祥台南19日電）斥資新台幣1億9000萬元的曾文溪排水第10號橋工程，經過1年多完成改建通車，將擴大6倍排水防洪斷面面積，有效改善台南市安南區十二佃等地區淹水問題。

台南市政府工務局今天發布新聞稿指出，曾文溪排水第10號橋位於安南區安中路4段與5段交界處，是跨越曾文溪排水的橋梁，也是連通安南市區和省道台17線主要幹道。多年來，曾文溪排水系統每逢豪大雨容易發生排水不及而淹水災情，附近居民苦不堪言。

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第10號橋改建前是雙孔箱涵橋渠寬10.86公尺，改建後改成兩跨Ｉ型鋼梁橋，橋長58.4公尺，並抬高梁底0.98公尺，符合「台南地區曾文溪排水治理計畫」要求，不只排水防洪斷面面積擴大6倍，有效改善安南區十二佃等地區淹水問題，也讓人車通行更安全。

工務局表示，第10號橋是台南科技工業區、成功大學安南校區、台江國家公園等往來安南市區及安定區等地聯結道路，同時串聯安南區臨海地區往來市區等地主要東西向道路，改建完成後，將改善地區淹水，提升道路容量，增加區域產業運輸效能，讓地方交通路網更安全便利。（編輯：陳政偉）1110819