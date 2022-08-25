星兒月餅銷售不理想 愛心團體伸援手

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（中央社記者盧太城台東縣25日電）受COVID-19（2019 冠狀病毒疾病）疫情和原物料上漲影響，台東社福團體產品銷售狀況不理想，自閉兒關懷協會目前月餅訂單距僅達1/3目標，台南市尊王愛心會今天伸援手捐款。

「實際拜訪，讓人很感動」台南市尊王愛心會長簡金哲今天和幾名會員專程到台東「社團法人台灣自閉兒家庭關懷協會」的「星兒手作工坊」捐款，他說，看到協會理事長孫中光，無私奉獻，幫10幾名單親或是父母親是植物人的「星兒」築起「共伴家園」讓人敬佩。

簡金哲表示，愛心會今天在台東有一項活動，他覺得也應該做公益活動，沒想到大家聽了都很支持，包括在台北的會員莊見喜等人都捐錢響應，上午活動結束後立即將大家的愛心送給「孫爸」。

「孫爸」孫中光接受中央社記者訪問表示，今年受到疫情影響，中秋節月餅銷售不理想，目標是2000盒，目前僅賣出700盒，希望大家多採購「星兒」月餅。

「孫爸」說，協會的新居已經完工，但是軟硬體設備和宿舍還有很大的資金缺口，這部分他希望「星兒們」靠自己的力量站起來，努力賣他們自己雙手做的產品，「讓小朋友自己賺，賺多少算多少」。

「孫爸」表示，「星兒手作工坊」的產品有池上米、鹿野茶、咖啡、香菇、果凍等台東的農特產品，歡迎大家購買。（編輯：黃世雅）1110825