北市公布酒駕累犯姓名照片 4人都是3次累犯

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（中央社記者陳怡璇台北25日電）北市交通事件裁決所今年第7次公告酒駕累犯，4人均為酒駕累犯3次，其中有2人違規當時駕照已吊（註）銷。4人都被按前次所處罰鍰金額，再加罰新台幣9萬元。

台北市交通事件裁決所依據酒駕新規，第7次公告酒駕累犯，共有4人，均為酒駕累犯3次。

裁決所表示，闕姓男子第1次酒駕於民國108年12月2日駕駛汽車在中正路遭攔停，第2次酒駕於109年6月13日駕駛汽車在新北市淡水區中正東路遭攔停，今年6月15日駕駛汽車又在北市民權西路被警方攔下開單酒測值0.2，駕照正常。

林姓男子第1次酒駕於109年1月12日駕駛機車在新北市土城區永豐路遭攔停，第2次酒駕於110年1月17日駕駛汽車在桃園市龜山區文化一路遭攔停，今年6月21日駕駛汽車在北市重慶北路被警方攔下開單，酒測值0.24，駕照吊銷。

羅姓男子第1次酒駕於109年3月1日駕駛機車在桃園市觀音區信義路遭攔停，第2次酒駕於109年3月26日駕駛機車在桃園市觀音區濱海路遭攔停，今年6月15日駕駛汽車在北市環河南路被警方攔下開單，酒測值0.23，駕照正常。

另名羅姓男子，第1次酒駕於109年7月18日駕駛汽車在新北市土城區學府路遭攔停，第2次酒駕於110年3月11日駕駛汽車在新北市土城區清水路遭攔停，今年6月11日駕駛汽車在北市環河南路被警方攔下開單酒測值0.18，駕照逕註銷。

裁決所表示，依道路交通管理處罰條例第35條規定，酒駕累犯第3次以上者，按前次所處罰鍰金額加罰9萬元；這次公告4名酒駕累犯的罰鍰均已繳納，其中2名違規當時駕照已吊（註）銷，另2名駕照於本次吊銷。（編輯：李亨山）1110825