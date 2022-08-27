高虹安推6大平權政見 守護弱勢身障權益

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民眾黨新竹市長參選人高虹安（前左）27日參加社團法人心理衛生協會主辦的「守護弱勢，成就無礙」社區身心障礙者關懷活動，與民眾互動交流，並提出身障權益相關的6大平權政見。（高虹安競選辦公室提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年8月27日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市27日電）民眾黨新竹市長參選人高虹安今天提出「新竹有愛，身心無礙」包括醫療、教育、交通、資訊、運動與文化的身心障礙6大平權政見，守護身障弱勢者的相關權益。

高虹安競選辦公室今天發新聞稿表示，高虹安今天參加社團法人心理衛生協會主辦的「守護弱勢，成就無礙」社區身心障礙者關懷活動時，提出身障權益相關6大平權政見。

高虹安表示，醫療平權部分，應打造無障礙就醫環境、強化身障者健康照護服務、建立親友支持體系。教育平權部分，則要補充特教師資、廣設特教生寒暑假專班、無障礙學習環境、完善教材教具。

高虹安說，交通平權部分，加強大眾運輸身障友善措施、加強無障礙交通運輸系統。資訊平權則是推動公家APP或網站無障礙資訊格式及友善輔助介面。

至於運動平權部分，高虹安說要強化各類運動場館無障礙環境及設施，身障體育活動多樣化。文化平權部分，要提升身障者文化及廟宇與教堂近用與文化平權。

高虹安指出，聯合國身心障礙者權利公約（CRPD）推行許久，「無障礙」是一個國家、一個城市進步的象徵，每個人面對疾病老化在生命歷程中，都有可能經歷「障礙」的狀態，未來將推動新竹市的6大身心障礙平權理念，落實在市政執行中。（編輯：李錫璋）1110827