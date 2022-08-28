高雄市午後大雨 左營市區道路人孔蓋現「湧泉」

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（中央社記者蔡孟妤高雄28日電）高雄市今天下午下起大雨，左營區新榮街一處人孔蓋一度冒出「湧泉」，研判雨勢太大影響排水，警方協助交通疏散並通知水利局派員處理，約10分鐘後恢復正常。

因午後對流雲系發展旺盛，中央氣象局針對高雄市等多個縣市發布豪雨特報，根據高雄氣象站資料統計，截至下午近3時，高雄市燕巢區短短3小時高達131毫米，另杉林、內門區1小時累積雨量也達52毫米。

高雄市下午多地下起大雨，左營區新榮街一處人孔蓋下午4時許，突然冒出「湧泉」，轄區警方巡邏發現後，現場維護交通並通知水利局派員處理。

不過人孔蓋沒有冒水太久，10分鐘後即恢復正常，研判是雨勢太大影響排水，人孔蓋恢復正常後，交通也恢復正常。

高雄市水利局水情中心表示，左營區新榮街孔蓋冒水事件，經水利局派員勘查，為漢神巨蛋購物廣場基地範圍內的排水系統，非屬公共排水。水利局將於上班時間與業者會同現勘，協助改善。

高雄市燕巢、杉林、內門等區短時間雨量驚人，不過轄區警方表示，目前尚無接獲積淹水災情，交通也未受影響。（編輯：黃世雅）1110828