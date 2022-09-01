清華獲優華語計畫補助 師資赴美深化台美交流

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（中央社記者郭宣彣新竹市1日電）清華大學今天表示，獲教育部「優華語」計畫補助，遴選專業教師赴美國密西根大學安娜堡分校等大學，將教授華語及介紹台灣文化，深化台美交流。

清華大學今天發布新聞稿指出，清華與美國伊利諾大學香檳校區、杜克大學、夏威夷大學、密西根大學安娜堡分校等簽訂合作備忘錄，從去年底陸續派出多名華語師資赴美授課。杜克大學及夏威夷大學也選派6名學生到清華學習華語。

清華大學全球長嚴大任指出，獲選赴美的華語教師，不僅有豐富教學經驗，也有多項才藝，如剪紙、麻將、象棋、京劇臉譜、二胡等，富含傳統中華文化的休閒活動，成為很好的國民外交工具之一。

清華表示，此外，來自杜克大學的學生吳空 （Cole Walker） 及秦岳 （Andrew Yue Qin） 因參加優華語計畫到清大，雖是學華語，但他們的華語聽說能力，能與台灣人自在對談，且來台後，不僅上華語課、學習台灣歷史文化，還走訪台北、台南、花蓮的知名景點。

非裔美籍的吳空說，從小學就學習華語，也實際到國外拓展視野，也希望將此經驗，能分享給非裔美籍孩子，激發他們探索世界的慾望。

嚴大任表示，藉由優華語計畫，也與美國麻省理工學院、夏威夷大學、伊利諾大學香檳校區等3校，簽約互設華語中心、學生交換或共同開發課程教材，讓學生學習更為多元。（編輯：張銘坤）1110901