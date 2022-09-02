選戰倒數85天 蔡其昌：向選民報告城市治理願景

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年底九合一選舉倒數85天，民進黨籍台中市長參選人蔡其昌2日下午出席台灣手工具工業同業公會第16屆第1次會員代表大會。（蔡其昌競選總部提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年9月2日

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（中央社記者趙麗妍台中2日電）選戰倒數85天，民進黨台中市長參選人蔡其昌今天表示，持續幫台中爭取更多經費建設，將舉辦演講造勢活動，向選民報告他對城市治理的願景，希望市長當選、議員全壘打。

年底九合一選舉倒數85天，蔡其昌今天行程滿檔，豐原鎮清宮舉辦前往鎮瀾宮進香活動，一早蔡其昌前往參拜並恭送媽祖上轎，下午出席台灣手工具工業同業公會第16屆第1次會員代表大會、台中市會計師公會第4屆第3次會員大會，晚間，參加北城隍廟蔡其昌後援會成立大會。

蔡其昌接受媒體訪問，分享對此次選戰的看法，蔡其昌指出，未來還是會繼續扮演好立委的角色，幫台中爭取更多經費進行建設，解決市民朋友的問題。

他說，過去幾個月，跑遍台中的625個里，跟選民報告對他這個城市改變的願景，接下來會繼續加緊腳步，進入下一個階段的衝刺，讓大家更了解「蔡其昌的行動力」，目標是市長當選、議員全壘打。

蔡其昌說，接下來會舉辦中、大型的演講造勢活動，只有誠懇地向選民報告，讓大家了解未來將如何治理、改變這個城市，民主的選舉才有意義，會用誠意來告訴市民朋友，他對城市治理的願景。（編輯：謝雅竹）1110902