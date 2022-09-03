國際牙醫技展會首登高雄拓商機 分享產業新趨勢

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（中央社記者曾以寧高雄3日電）國際牙醫技展會今天在高雄舉行，2天議程邀請日、韓及台灣專家分享最新產業趨勢與技術，現場並有多家高雄醫材生技廠商參展，凸顯在地發展高值化金屬加工醫材聚落成果。

由社團法人中華民國牙體技術學會、社團法人高雄市牙醫師公會主辦的重要國際牙醫技交流活動「2022 IFAA（Intergenerational Fellowship For Asian Aesthetics）．Initial Dental Symposium暨牙科器材成果展」，今天首度移師高雄舉辦。

這場由日、韓及台灣三國輪流舉辦的牙醫技盛會，2019年台灣首度參與，原定隔年在台北舉辦，主辦單位考量高雄為牙科產業重要聚落，決定移師高雄醫學大學舉辦。會中高市府經發局全力促成憶生堂、全弘生物、中信國際、皇亮生醫、東昕精密、光宇醫療等。

高雄在地企業與牙體技術學會及牙醫師公會簽署MOU，未來除合作拓展商機，也將由臨床醫師針對醫材技術提供諮詢建議，盼導入先進與多元化牙科醫療器材，加速高雄牙科產業數位化發展。

中華民國牙體技術學會理事長歐旻瓚表示，「2022 IFAA．Initial Dental Symposium暨牙科器材成果展」是國內重要的年度牙醫技國際學術交流會議。看好高雄近年牙科產業發展，身為高雄子弟的他決定將這屆活動移師高雄舉辦，盼推動在地產業發展，也讓國內外牙醫技人士看見高雄數位科技正在發光發熱。

高雄市牙醫師公會理事長蘇文藝指出，台灣牙醫學在數位時代的浪潮仍然走在前端，這次首度在高雄舉辦IFAA國際性活動吸引許多南部牙醫團體共襄盛舉。為讓更多牙醫師暸解數位浪潮，公會分別以矯正和義齒製作2個層面，邀請專家完整分析數位製程，相信對於提升整體牙科產業會有很大幫助。

經發局長廖泰翔致詞表示，產業轉型是高市府推動首要優先政策，透過與產學研單位通力合作，加速輔導在地廠商從人工牙根發展到電腦輔助設計與製造、導航系統等數位設備，帶動高雄去年醫材產業營利銷售額首度突破新台幣25億元。高雄有完整醫材聚落與優秀人才，歡迎更多企業來高雄投資，市府一定會當最堅實後盾。

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國內首家擁有自製可降解鎂骨釘能力的皇亮生醫今年也參展。總經理薛仲俊說，隨全球科技發展朝向數位化、智慧化發展，數位牙科的導入逐漸成為臨床治療新方案，將帶動牙科醫療器材產業另一個發展新商機。

經發局招商處新聞稿表示，這次參與展出及簽署MOU的國內廠商來自高雄、台中、新北等地，在地廠商有研發雲端數位化系統的東昕精密、運用數位化設計提供快速客製化製作骨釘產品的皇亮生醫、引進自美國的虛擬教學系統的憶生堂、投入3D列印材料開發的全弘生物科技、專注於研發牙科診療椅數位周邊系統的光宇醫療，及引進國際知名大廠先進牙科數位醫療設備的中信國際。（編輯：黃世雅）1110903