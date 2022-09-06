台南產官學攜手合作育才平台啟動 推6專班留才
2022/9/6 10:33
（中央社記者張榮祥台南6日電）台南市長黃偉哲今天啟動台南市產官學攜手合作育才平台，預定推出6個專班，協助學生發揮「學用合一」精神，累積職場經驗，也為台南留才。
台南市政府整合產官學資源，今天上午在台南市永華市政中心啟動產官學攜手合作育才平台，黃偉哲期盼育才平台以「做中學」理念，培育學生未來工作職能，提供升學與就業機會。
黃偉哲表示，學生畢業後銜接職場的磨練非常重要，學生對所選學科必須感興趣，他希望透過合作平台銜接產學，從學校端到就業端無縫接軌，幫助學生順利度過投入職場的撞牆磨合期。
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台南市政府發布新聞稿指出，台南市產官學攜手合作育才平台，預定推出6個專班，分別是南台科技大學「金屬加工智慧製造產學攜手專班」；崑山科技大學「精密智慧製造實務產學攜手2.0專班」、「環工機電實務人才培育專班」；遠東科技大學「機械智動化實務人才培育專班」；嘉南藥理大學「大健康藥粧生技職人專班」；敏惠醫護管理專科學校「全方位長照人才培育專班」。
市府勞工局表示，目前合作平台已促成12家企業和33家次學校提供4030個實習及就業機會；此次將推出6個專班，涵蓋工業、生技、健康照顧等產業人才培育，協助學生習得專業職能，為台南留才。（編輯：陳仁華）1110906
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