芬蘭財政部資深顧問 訪大台南智慧交通中心

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（中央社記者張榮祥台南7日電）芬蘭財政部資深顧問Teppo Turkki，今天抵「大台南智慧交通中心」觀摩，雙方就智慧交通相關業務交流成果與經驗，從中分享學習各自應用先進技術解決交通問題作為。

今天的參訪過程中雙方交換意見熱絡，針對包括緊急車輛優先號誌、整合交通資訊內容應用等議題進行討論，達到智慧科技共享目的。

依台南市政府研考會今天新聞稿表示，Teppo Turkki曾任駐台代表，其主責「極光人工智慧」（Aurora AI Programme）計畫推動國際合作。這項計畫現階段著重建立公、私部門合作網絡及經驗分享，今天的拜會希望了解台南智慧城市AI創新案例及發展現況。

Teppo Turkki表示，「極光人工智慧」計畫強調以人為本的需求導向規劃，透過AI大數據與先進科技，運用公私協力方式，務實發展貼近人類生活的智慧城市模式。今天參訪對於台南市文化古都融合智慧科技管理模式印象深刻。

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台南市政府研考會主委戴偉峻說，台南市致力運用先進科技將古都智慧化，包括全方面應用資通訊科技（Information and Communication Technology，ICT）強化交通管理、治安維護、災害應變等工作。大台南智慧交通中心是推動智慧化城市管理交通最佳利器，市府發揮整合這些建設最大效益，融入市民交通和生活。

交通局長王銘德表示，台南市已廣泛運用AI科技於智慧交通，建置AI影像辨識管理平台，運用各類影像來源，包括介接既有CCTV與無人機空拍影像等，可監控通勤時間重現性壅塞與臨時性大型活動疏導，並結合AI人工智慧、深度學習等辨識技術；同時蒐集包括車流參數、軌跡等各項交通資料，將資訊回傳至大台南智慧交通中心，研擬更全面智慧化交通管制策略，進而提升道路使用效率及安全。（編輯：孫承武）1110907