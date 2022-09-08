國賠案不成立 恩恩爸：好好做事不會發生在我們身上

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新北市染疫過世童恩恩案國賠不成立，恩恩爸說，「為什麼『好好做事情』都不會發生在我和恩恩身上？」。圖為新北市消防局。（中央社檔案照片）

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（中央社記者王鴻國、黃旭昇新北8日電）新北市染疫過世童恩恩案國賠不成立，恩恩爸爸說，市府拒負責，「為什麼『好好做事情』都不會發生在我和恩恩身上？」；新北市長侯友宜說，感同身受恩恩爸爸想法。

恩恩父親向新北市政府等3機關請求國家賠償新台幣1元案，新北市府國賠事件處理委員會及新北市府衛生局、消防局開會審議後認定無怠忽職守，國賠不成立。

恩恩爸爸昨天深夜在社群網站臉書（Facebook）表示，提國賠後，從沒收到任何新北市府人員聯絡和通知，完全不知新北市府到底在做什麼？流程到哪？所有進度須透過媒體得知，至今公文還沒給他，新聞稿發布竟早於正式公文，這合理嗎？

他說，這讓他感覺是否上層長官先有定見，連程序都沒跑完就急著對外公布。律師們也說沒看過這種做法，新北市府作為令他很失望、無法理解。

恩恩爸爸表示，看了新聞稿，只感受新北市府拒負責、避重就輕，毫無檢討和真誠反省勇氣，完全無法接受，為何3機關不願好好講發生什麼事呢？他需在收到公文後，和律師一起看過內容討論，才能表達進一步想法。（編輯：李明宗）1110908