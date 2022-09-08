設宴送紅酒涉賄選交保 吳秋齡：選擇性辦藍不辦綠

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尋求連任的國民黨籍宜蘭縣羅東鎮長吳秋齡（前中）被檢舉設宴送紅酒涉嫌賄選，檢方諭令新台幣20萬元交保，她8日舉行記者會表示，明顯是選擇性「辦藍不辦綠」且無限上綱。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年9月8日

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（中央社記者王朝鈺宜蘭8日電）宜蘭縣羅東鎮長吳秋齡被檢舉設宴送紅酒涉嫌賄選，檢方諭令20萬元交保，吳秋齡今天說，明顯是選擇性「辦藍不辦綠」且無限上綱。對此，宜蘭地檢署表示，案件偵辦中不予回應。

尋求連任的中國國民黨籍羅東鎮長吳秋齡今天舉行記者會表示，志工感恩餐會因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延期舉行，順延至今年3月合併舉辦，3月30日的餐會成員全部是家長會長聯誼會的成員和校長們，且對象並非全部為羅東鎮民，也包含志工與部分非鎮籍人員。

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吳秋齡說，為感謝他們長期關心羅東鎮教育議題，及配合公所各項教育活動推展不遺餘力，因此，依原定貴賓對象邀請，感恩大家支持。相關事宜都在選務尚未進行前辦理，且地方各黨派初選都尚未完成，如何說是「賄選」真是冤枉，希望鎮民用選票支持她，還她清白，也還羅東乾淨的選舉環境。

檢方指出，吳秋齡3月底於羅東鎮某餐廳，以每桌新台幣4500元代價，擺宴4桌免費宴請選民，餐後並致贈每人紅酒1瓶，以尋求支持。專案小組6日持搜索票前往吳秋齡的辦公處所及住處搜索，同步傳喚吳秋齡與當時受招待的選民共計20多人，經檢察官複訊後，認吳秋齡涉嫌違反公職人員選舉罷免法，犯罪嫌疑重大但無羈押必要，諭令20萬元交保。（編輯：張銘坤）1110908