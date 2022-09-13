高雄本土登革熱案例增 屏縣府籲疑似症狀速就醫

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（中央社記者李卉婷屏東縣13日電）疾管署統計，今年全台目前累積11例登革熱本土病例，其中9例就在高雄，因應高屏共同生活圈，屏東縣政府今天呼籲大眾，有發燒、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫。

屏東縣政府發布新聞稿表示，屏東已連續5年未出現本土登革熱病例，病管署12日公布新增2例本土登革熱，均居住高雄市前鎮區，目前高雄市已累積9例本土個案。而高雄市與屏東縣民眾日常生活往來互動頻繁，縣府提醒民眾前往疫區活動要加強防蚊措施。

屏東衛生局表示，隨COVID-19（2019冠狀病毒疾病）社區化，邊境管制逐步鬆綁，越南、寮國、菲律賓、泰國等鄰近國家登革熱疫情持續上升，如登革熱隨民眾自流行地區入境，約5至7天潛伏期後，登革熱病毒血症期間，經由埃及斑蚊或白線斑蚊叮咬，會造成登革熱病毒在社區傳播。

他們呼籲，病媒蚊僅需0.5公分積水即可繁殖，民眾雨後應加強住家戶內外環境整頓及孳生源清除，落實「巡、倒、清、刷」，尤其屋頂雨水槽、排水溝、桶缸盆甕等積水容器。

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另外，若需長時間在戶外活動，請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可的防蚊藥劑；如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫並告知活動史，以利診療及通報。

屏東衛生局指出，醫療院所提高警覺，加強詢問就診者TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），並可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷及早通報，以利衛生單位採取防治工作。（編輯：卞金峰）1110913