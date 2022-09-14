流浪小貓蜷縮躲轎車引擎室 員警播貓叫聲誘出

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一隻流浪小貓日前躲進基隆市安樂區路旁停放轎車引擎室內，疑受驚嚇蜷縮在深處縫隙，警員獲報到場後，用手機撥放小貓咪叫聲影片，終於順利將小貓誘出。（基隆市警察局提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年9月14日

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（中央社記者王朝鈺基隆14日電）基隆一名車主日前打算開車時聽到引擎室傳出異音，上前查看發現流浪小貓躲在裡頭不肯出來，車主不知如何是好求助警方，警員到場用手機撥放小貓咪叫聲影片，順利將小貓誘出。

警方今天表示，基隆市警察局第四分局安定派出所12日上午10時許獲報，安樂區崇德路有隻流浪小貓躲進停在路旁轎車引擎室內，警員顏弘欣到場見這隻黑白相間小貓疑似受到驚嚇蜷縮在引擎室深處縫隙，任憑呼喚就是不敢出來也無法伸手救援。

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一旁民眾見狀，紛紛從家中取來貓玩偶、罐頭，協助引誘小貓出來，但仍無效，顏弘欣靈機一動，使用手機撥放小貓咪叫聲影片果然奏效，順利將小貓誘出抱取，一旁車主及民眾也鬆一口氣，顏弘欣隨後將小貓帶回派出所，不料，萌翻所內同事，同仁當場將可愛的牠收編，結束小貓流浪驚魂記。

警方表示，在缺乏安全遮風避雨的環境，及難以捉摸的天氣變化成了流浪貓生存最大挑戰，尤其在寒冷冬天，流浪貓喜歡躲進車輛引擎室尋求溫暖，建議開車前可先輕拍車身，提醒流浪貓下車，並開啟引擎蓋檢視後再開車。（編輯：李錫璋）1110914