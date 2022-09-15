高雄前8月稅收超新北 陳其邁：對2023財政有助益

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（中央社記者蔡孟妤高雄15日電）財政部公布今年度1到8月稅收統計，高雄市達新台幣2291億元，首次超越新北市，全國第二；市長陳其邁今天表示，將對明年財政有助益，市府會持續招商引資，增加更多稅收。

財政部公布今年度1到8月稅收統計，高雄市達2291億元，首次超越新北市，多出69億元，拿到全國第二；較去年1636億元增加655億元，成長40%。

陳其邁今天上午在市議會接受媒體聯訪表示，今年1到8月總體稅收包括地方稅、國稅增加2291億元，超越新北市，多出69億元，是有史以來第一次。高雄市也比去年成長了655億元，這些都會增加地方財源。

陳其邁說，相信1到8月的稅收增加，也會對於明年財政有所助益，市府也會朝著健全財政、嚴守財政紀律努力，並持續招商引資，增加更多稅收。

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陳其邁表示，隨著橋頭、路竹等科學園區廠商紛紛進駐，及亞洲新灣區也吸引很多新創公司進駐，都會讓高雄明年稅收穩定成長。台積電、華邦電或穩懋等國際大廠未來順利量產後，也會讓高雄總體財政狀況更加改善。

陳其邁也說明市府支持青創政策，如增加預算，加碼輔導青年創業，針對農創、文創、新創等不同領域的青年創業，給予全力支持；此外，除了資金挹注，市府也協助人才培育，多方面給予青創必要協助。（編輯：陳仁華）1110915