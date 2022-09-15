高雄推動智慧城市 全球資通訊卓越獎雙獎肯定

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄15日電）世界資訊科技大會（WCIT）日前頒發全球資通訊科技卓越獎 ，高雄市奪得政府類首獎及佳作。副市長林欽榮說，高雄智慧城市除了讓市民有感，更要將驗證後的服務爭取海外輸出機會。

高雄市政府資訊中心今天發布新聞稿表示，世界資訊科技大會14日在馬來西亞檳城頒布全球資通訊科技卓越獎，今年有來自全球超過150件提案，高雄市奪得政府類的首獎及佳作。

高雄市政府資訊中心指出，全球資通訊科技卓越獎目的在表揚資通訊產業具有傑出表現及貢獻的會員代表企業或組織，有「資通訊界的奧斯卡獎」美稱，至今已逾20餘年。

高雄市政府分別由交通局「朝向永續交通的高雄MaaS系統」獲得傑出永續發展獎首獎，及農業局「農業免問天！一手掌握農情資訊」拿下傑出數位機會包容獎佳作。

林欽榮表示，「朝向永續交通的高雄MaaS服務」能獲得傑出永續發展獎，是對高雄發展市民有感的智慧城市及凈零轉型的雙重肯定。高雄智慧城市除了讓市民有感，更要將驗證後的服務爭取海外輸出機會。

林欽榮說，以MaaS服務為例，已有眾多國內外城市前來考察取經，如日本岡山縣、沖繩縣等訪問團，且高雄市交通局已與日本小田急電鐵株式會社簽署合作備忘錄（MOU），為日後旅遊觀光奠定合作基礎。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

高雄市政府資訊中心表示，「朝向永續交通的高雄MaaS服務」是高雄市運用數位介面整合及管理全市公共交通服務，讓民眾手持一卡就能搭乘捷運、輕軌、公車、渡輪、共享自行車、共享電動機車等大眾運輸工具。

「農業免問天！一手掌握農情資訊」是高雄市首創的整合式智慧服務，監控田間微氣候、大數據，並藉由視覺化方式呈現數據，及操作簡易的人力召募平台、電商上架系統，都能透過智慧型手機提供服務。（編輯：謝雅竹）1110915