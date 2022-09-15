安得烈學藝競賽名單公布 作品體察生活細膩

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（中央社記者黃旭昇新北15日電）安得烈慈善協會今天公布第7屆學藝競賽獲獎名單，1982件作品中評選出繪畫類與作文類共111人獲獎；協會說，作品展現體察生活的細膩。

安得烈慈善協會今天發布新聞表示，舉辦學藝競賽盼透過寫作和繪畫提供展現才藝的舞台，激發偏鄉、清寒弱勢家庭兒少，發揮想像力與創作力，並發掘有潛力的孩子，培養藝術創作人才。

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協會表示，評審老師對參賽的作文與繪畫獲獎作品給予高度肯定，除具備技巧和創意，更融入高度的人文關懷，展現對生活細膩的觀察和感受，表達自己對生活環境的互動和想法；希望保持初心，持續走出屬於自己的創作之路。

協會執行長羅紹和表示，參賽作品逐年精彩，透過競賽將藝術種子發芽，期望能栽培出更多有才華的學生。競賽得獎作品將於11月2日至14日，在中正紀念堂一樓藝廊頒獎與展出。相關獲獎名單和展出訊息可在安得烈慈善協會官方網站查詢。（編輯：張銘坤）1110915