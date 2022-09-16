白沙屯媽祖出發台東、高雄 展開4天3夜贊境

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苗栗白沙屯拱天宮媽祖16日凌晨出發前往台東天后宮贊境，18日將移駕到高雄鳳山北辰宮、龍成宮，串聯當地廟宇遶境2天、巡行賜福。（拱天宮提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年9月16日

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（中央社記者魯鋼駿苗栗縣16日電）苗栗白沙屯拱天宮媽祖今天凌晨3時出發，前往台東天后宮贊境，18日將移駕到高雄鳳山北辰宮、龍成宮，串聯當地廟宇遶境2天、巡行賜福，祈求疫情早日消散。

台東天后宮將於20日起舉辦12年1次虎年建醮活動，今年首次邀請白沙屯媽祖參與，將是有紀錄以來白沙屯媽首次到台東。

白沙屯拱天宮提供資料表示，近2年因疫情關係，白沙屯三媽祖停止乘4人抬進香轎至全台各地贊境、遶境，這次全程4天3夜，將有100多名工作人員乘坐遊覽車隨行，並出動廟方的神轎車及3輛9人座公務車。

拱天宮指出，今天凌晨3時在管委會團拜儀式後登轎出發，預計午後到台東縣體育館停車場與香燈腳會合集結，依台東天后宮規劃繞境路線，繞行市區各宮廟，晚間回到天后宮廣場觀賞炸寒單活動，接著就駐駕安座。

拱天宮表示，17日上午6時30分將從台東天后宮起駕，採車行加徒步方式到各醮壇巡禮，預計中午回天后宮停駕。恭請三媽祖紅壇登座，紀錄百年會香歷史影像，預計下午2時30分登轎起駕前往高雄鳳山，在市區繞行後於北辰宮駐駕。

拱天宮表示，三媽於18日上午7時自北辰宮出發，依規劃路線巡行各友宮，中午在仙公廟午餐，晚上駐駕五甲龍成宮供信徒參拜。19日上午7時自龍成宮出發繞行五甲地區友宮，預計中午返回龍成宮供信徒參拜，午後三媽贊境團隊返程回白沙屯。

拱天宮副總幹事林幸福接受媒體電話聯訪表示，「贊境」是宮廟間的聯誼活動，也就是贊助光彩，和「遶境」與「進香」不同。

林幸福指出，今年拱天宮媽祖首度到台東贊境，連同高雄鳳山地區，將串連超過30間廟宇一同遶境，巡守地方平安，東部、南部各白沙屯媽祖相關聯誼會得知訊息後，將在遶境沿途設置點心站，歡迎白沙屯媽祖婆的到來，也讓信徒隨時補充體力。

拱天宮表示，台東、高雄2地主辦宮廟事先安排遶境路線，是主辦宮廟、其他贊境宮廟神轎遶境的路線，拱天宮三媽祖仍將自行擇路、巡行賜福。（編輯：方沛清）1110916