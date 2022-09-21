新北授旗國際技能競賽3名選手 期勉為國爭光

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（中央社記者黃旭昇新北21日電）第46屆國際技能競賽汽車板金職種國手陳柏達、網頁技術職種仇胤年、行動應用開發職種葉家均，將於10月分別前往瑞典、韓國競賽，市長侯友宜今天授旗，期勉新北選手為國爭光。

新北市政府教育局今天表示，第46屆國際技能競賽有技能界奧林匹克之稱，原訂2021年的賽事，因為受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，延期至今年9月至11月在各國家分流舉辦，台灣共派出57名選手參加50項職類競賽。

教育局說，行動應用開發職種國手新北高工二年級學生葉家均將於10月9日至19日至韓國比賽，為國際技能競賽史上最年輕的國手，他曾獲第51屆全國技能競賽「行動應用開發職類」金牌及「商務軟體設計職類」銀牌。

葉家均表示，練習的時候，研究喜歡的APP領域，過程感到非常快樂滿足，感謝家人支援讓他可專注比賽無後顧之憂，期許本屆國際技能競賽能為台灣爭取榮耀奪下佳績。

教育局說，汽車板金職種國手東海高中畢業生陳柏達10月10日至20日將至瑞典競賽，他期許能展現一年來的訓練技能，自我要求絕對不能被扣分。他感謝指導老師利用假日關心練習狀況，讓技能等級提升很多。

教育局表示，網頁技術職種國手新北高工畢業生仇胤年，目前就讀國立台灣科技大學，是第49屆全國技能競賽「網頁技術」殿軍，今年代表台灣將於10月9日至19日至韓國參與國際技能競賽。他說，網頁技術可將散亂的資訊，重新編排整理，呈現整齊、美觀的網頁，也最有成就感。

選手們今天與師長在市府接受市長侯友宜授旗，並且拿出旗幟讓侯友宜簽名，希望若將來在國際比賽奪得佳績，將在會場展示旗幟。

侯友宜授旗後，期勉選手為國爭光，發揮平日訓練成果，展現堅持到底的韌性，奪牌爭取榮耀，也感謝各學校在國手籌備與訓練期間，全力提供應有的支援與資源。（編輯：李錫璋）1110921

將出征第46屆國際技能競賽的新北市國手陳柏達（左2）、仇胤年（右3）、葉家均（右2）等3名國手21日接受新北市長侯友宜授旗。圖為3名國手110年12月10日與指導老師合影。（新北市教育局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年9月21日