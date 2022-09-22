奇美實業獲認證 跨境貨物移動安全符國際規範

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奇美實業22日在總部舉行「安全認證優質企業」授證儀式，由財政部關務署高雄關副關務長高丁財（右）頒發證書，奇美實業營運副總王耀慶（左）代表接受。（奇美實業提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年9月22日

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（中央社記者楊思瑞台南22日電）奇美實業去年導入訴求跨境貨物移動安全的認證制度「安全認證優質企業」（Authorized Economic Operator, AEO），在今年8月正式通過，使企業內部安全機制更符合國際規範。

奇美實業今天在總部舉行授證儀式，由財政部關務署高雄關副關務長高丁財頒發證書，奇美實業營運副總經理王耀慶代表接受。

奇美實業新聞稿指出，2021年1月導入AEO認證程序後，檢視企業各項作業流程與安全認證優質企業制度標準的差異，鑑別可能危害供應鏈的各項風險，並依風險程度擬定相關作業辦法，強化既有控管措施，使企業內部安全機制更加完備，以符合國際規範，今年8月8日正式通過認證。

奇美實業指出，AEO是訴求跨境貨物移動安全的認證制度，此次驗證順利通過，象徵奇美致力維護國際貨物供應鏈安全的努力深獲肯定，除了全體員工的努力，也感謝高雄關在貨物供應鏈安全制度方面給予專業建議。

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奇美實業指出，財政部關務署高雄關AEO認證小組肯定奇美實業推動數位轉型腳步迅速，導入高科技設備，提升生產、品檢、出貨效率，降低人為作業疏失，落實供應鏈風險管理，且配合公司無紙化政策，將AEO所需使用的表單電子化，勇於改變傳統作業模式的行動力。

奇美實業指出，後續將嚴格遵循AEO規範，貫徹執行安全認證優質企業管理，精進作業流程，提升貨物生產管理、強化企業風險管控機制，並推廣至上下游商業夥伴，共同維護貨物供應鏈安全。（編輯：謝雅竹）1110922