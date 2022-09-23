邊境有望解封 陳其邁：對疫後振興做好配套

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高雄市長陳其邁（右）23日上午赴議會接受市政總質詢，並接受媒體聯訪。圖左為高雄市工務局長楊欽富。中央社記者曾以寧攝 111年9月23日

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（中央社記者曾以寧高雄23日電）面對邊境將解封，高雄市長陳其邁今天說，將以COVID-19疫苗、抗病毒藥物防疫，對於疫後振興、迎來國際旅客，也會做好配套。針對台積電高雄廠，陳其邁說，昨天已經核發建照。

陳其邁今天在議會接受市政總質詢，並接受媒體聯訪，被問及邊境即將開放，市府如何進行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫。陳其邁說，在人口密集的機構如醫療院所、長照機構的防疫措施會朝向常規化。

針對高風險對象，也必須早期診斷早期治療；過去面對流感是用流感疫苗和抗病毒藥物，COVID-19社區化、流感化也一樣用抗病毒藥物進行治療，高雄政府居家關懷系統運用大數據資料庫給予最適當治療，次世代疫苗也已經開始接種，呼籲高風險對象盡速施打疫苗。

陳其邁說，隨著邊境開放，周邊國家的風險、疾病盛行率與台灣逐漸一致，現在疫情在可控之下，會一方面把防疫措施做好，面對後疫情時期各行業的振興與國際商務、旅遊增加，也會把周邊配套做好準備。

另外，媒體詢問台積電高雄廠建廠進度。陳其邁說，台積電在6月10日已經請領雜項執照、9月19日已經報請開工，也已開工進行試樁、打樁，昨天也已核發建照。

陳其邁說，未來建廠，市府會配合台積電預計2024年量產的期程全力協助，對於需要中央地方協調的事項，市府也會全力支持，相信這是高雄建立南部地區最完整半導體生態系非常重要的部分，此外S廊帶計畫中也還有其他大廠會進駐，市府會提供單一窗口服務廠商（編輯：郭諭儒）1110923