新北表揚全國模範漁民許文雄、湯玉惠、唐維駿

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新北市漁民許文雄（前右）、湯玉惠（前左）等3人榮獲111年全國模範漁民肯定，市府28日頒發匾額表揚，感謝他們對產業及社會的卓越貢獻。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年9月28日

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（中央社記者黃旭昇新北28日電）新北漁民許文雄、湯玉惠及唐維駿榮獲111年全國模範漁民，市府今天頒發匾額，感謝他們對產業及社會的卓越貢獻，肯定其投入海洋資源永續保育，並分享他們的成就與榮耀。

新北市政府漁業處今天表示，111年度12名全國模範漁民，由全國各區漁會及養殖協會推薦名單，分遠洋漁業、沿近海漁業、養殖漁業、漁家婦女、漁業資源保育等項目遴選出。

新北市3名獲獎漁民為漁業資源保育獎的淡水區漁會許文雄、漁家婦女獎的金山區漁會湯玉惠，沿近海漁業獎的萬里區漁會唐維駿。市長侯友宜肯定他們，用行動支持政府海洋資源永續保育、復育政策，讓環境與產業得以永續經營。

漁業處說，許文雄從小與父親一起從事漁業超過70年，刻苦耐勞養活一家，且擔任淡水石滬生態區巡守志工、海廢魚網回收再利用志工及藍海資源回收站志工，對海洋環境及資源保育相當有貢獻。

漁業處說，漁家婦女模範漁民湯玉惠，開發螺貝加工料理延長保存期限，及研發特色地方料理，並傳授鄰里，同時將撿拾海廢垃圾或資源，將貝類製成裝飾品，轉化海洋永續環境教育的題材，她也鼓勵當地婦女投入沿岸採捕，增加漁家經濟收益。

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至於萬里區漁會推薦的唐維駿，自家經營娛樂漁業，國中畢業後就協助父親從事漁業勞動，利用在漁船工作的機會，學習其他漁業的經營方式，歷經娛樂漁業、海釣船及棒受網等，親手籌建自己的新船「上漁68號」，是少數留在漁村發展的青年。

唐維駿也是萬里區最年輕的漁業經營者，還取得輸歐盟漁獲物衛生教育訓練合格、娛樂漁業船長潛水專業知識教育訓練研習證明書等。（編輯：李錫璋）1110928