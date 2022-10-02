舊鞋救命雲林募集活動 張麗善捐鞋籲助非洲孩子

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舊鞋救命國際基督關懷協會發起「舊鞋救命 雲林募集活動」，雲林縣長張麗善（右）2日也親自到場響應，並呼籲大家一起獻愛，幫助遠在非洲的孩子。（雲林縣政府提供）中央社記者黃國芳傳真 111年10月2日

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（中央社記者黃國芳雲林縣2日電）社團法人舊鞋救命國際基督關懷協會發起的舊鞋救命step30-雲林募集活動，縣長張麗善今天到場響應，除整理家中鞋子捐出外，也呼籲鄉親共襄盛舉，幫助遠在非洲的孩子。

舊鞋救命國際基督關懷協會發起的舊鞋救命step30-「舊鞋救命在雲林募集」活動，於昨天起、一連3天，每天上午10時至下午3時在斗南舊台汽車站舉辦。

張麗善下午到場響應表示，舊鞋救命國際基督關懷協會發起推動舊鞋救命step30活動，募集二手鞋子甚至書包、春夏衣物，遠送非洲，幫助飽受沙蚤侵蝕的孩童，令人感動，因此特別整理家中的鞋子捐出，活動直到明天，呼籲鄉親共襄盛舉，幫助遠在非洲的孩子。

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舊鞋救命step30活動發起人楊佑任表示，非洲因受沙蚤威脅，因此，急需具包覆性的鞋子來保護雙腳，衣物部分則因非洲氣候，不需冬衣，裙子因文化差異不能過短，另也需要學生上課用的背包及書包，民眾捐贈的物質將運送到非洲分配當地學校、育幼院及社區等。

雲林縣政府計畫處長李明岳指出，東非百萬人口深受沙蚤威脅，很多學童沒鞋可穿，小小沙蚤侵蝕著雙腳，導致皮膚紅腫潰爛，嚴重時甚至會危及生命；在貧乏地區，沙蚤流行率更可達到60%，當民眾無鞋可穿，問題會更加嚴重，籲請捐出舊鞋，從台灣到東非，散播愛心幫助非洲孩童。（編輯：黃世雅）1111002